"Он (проект туркластера в приграничном с Норвегией Печенгском районе — ИФ) у нас находится на рассмотрении, и к сожалению земельные участки, которые предусмотрены под расширение этого ТОРа, граничат с принадлежностью к Минобороны, использованием для нужд безопасности нашей страны", — сказал Козлов в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе" во вторник.

По его словам, по окончании пандемии коронавируса рабочая группа выедет в Лиинахамари, чтобы на месте оценить ситуацию. Министр уточнил, что инвестор разделяет такой подход.

"Эта работа сейчас ведется вместе с нашими коллегами из Минобороны. Я считаю, очень важно, в первую очередь, сохранить безопасность нашей страны, и в последующем реализовывать проект, который создаст рабочие места и привлечет инвестиции в регион", — сказал Козлов.

Как сообщалось, 13 мая правительство РФ обнародовало постановление о создании ТОР "Столица Арктики", которая охватит Мурманск и Кольский район, со свободной таможенной зоной в пределах ТОР.

13 мая на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев сообщил, что министерство вместе с правительством Мурманской области и инвестором ведут работу над включением проекта туркластера в Лиинахамари в число резидентов ТОР "Столица Арктики".

В марте текущего года статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля" Дмитрий Пристансков сообщал, что общий объем капитальных вложений "Норникеля" в создание туркластера в Заполярье превысит 14 млрд рублей.

По словам Пристанскова, туркластер будет принимать круизные суда в будущем порту Лиинахамари. При этом порт находится в транспортной доступности от аэропорта "Корзуново" (военный аэродром в Печенгском районе, законсервированный с конца 1990-х годов — ИФ), который "Норникель" намерен восстановить и уже ведет соответствующие переговоры с Минобороны России.

Согласно планам компании, туркластер будет создан в срок до 2030 года, при этом будет создано около 500 рабочих мест.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Порт Лиинахамари" было зарегистрировано 15 августа 2019 года в Москве с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО составил 50 млн рублей. Генеральный директор — Анатолий Котоврасов, головная компания — ГМК Норильский никель".