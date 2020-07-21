На одном из опубликованных в интернете видео видно, как в воздухе летает пляжная мебель и вещи отдыхающих.

"Сначала поднялся сильный ветер. Потом за одну секунду напором воды с пляжа снесло все, что на нем находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты и другие вещи", — рассказывает один из очевидцев.

В администрации города агентству "Интерфакс-Юг" подтвердили, что смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности.

В настоящее время власти города выясняют подробности происшедшего.

Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее власти города предупредили горожан и туристов об опасности формирования смерчей над Черным морем из за равнозначной температуры морской воды и воздуха.