"Мы очень надеемся, что в ближайшее время мы полноценно сможем возобновить работу представителей туристской отрасли и август будет для нашего города привычным, так сказать, наполненным туристами", — сказала Гвичия на онлайн-конференции "Транспорт и туризм. Едем в отпуск" во вторник.

По ее словам, в Петербурге в августе и осенью ожидается приток российских туристов.

"С учетом того, что все за время пандемии соскучились по возможности гулять по городу, ходить в музеи, выезжать в другие регионы, то количество российских туристов, которые прибудут в Петербург в августе и осенью, будет гораздо больше, чем в предыдущие годы в эти месяцы", — подчеркнула замглавы комитета.

Гвичия отметила, что туроператоры готовы возобновить деятельность со всеми требованиями безопасности. Она добавила, что со снятием ограничений туроператорам в первую очередь разрешат проводить экскурсии.