"В Стамбуле и на курортах Турции большинство открывшихся отелей, которые уже принимают иностранных гостей – пятизвездочные. Ограниченный выбор может негативно сказаться на бюджете российских туристов, которые вернутся на отдых в страну после возобновления авиасообщения", — пишет портал Turizm Guncel.

Как отмечают издания, сертификат "здоровый туризм", предполагающий соответствие 157 различным санитарно-гигиеническим требованиям, получили уже десятки туристических объектов в различных частях Турции. Большинство объектов размещения – отели 5*. Недорогие гостиницы, например, в Анталье не спешат открываться, поскольку два основных туристических рынка – Россия и Германия не возобновили авиасообщение.

"Согласно оценкам турецких туркомпаний, в Белеке открыто 40% отелей, в Кемере – 35%, в Аланье – 25%. При этом 60% гостиниц Белека и Кемера пятизвездочные, в Аланье таких 40%. Большинство объектов размещения эконом-класса 3-4* в Аланье закрыты", — сообщает Sabah.

По словам одного из отельеров, из 250 недорогих гостиниц Аланьи открыто только 10. Все они ориентированы на внутренних туристов. В Фетхие открыто 200 из 400 отелей.

В то же время, по словам президента ассоциации отельеров Бодрума Халила Озюрта, на курорте более тысячи сертифицированных отелей. "Открыты все гостиницы с номерным фондом более 50 комнат. Мы предлагаем размещение на любой кошелек", — пояснил он.

В июне турецкая сторона предложила России возобновить авиасообщение 15 июля. Власти страны заявляли, что готовы принимать российских туристов. Затем турецкие СМИ писали, что власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, однако соответствующих распоряжений от властей РФ не было. При этом один из источников "Интерфакса" сообщил, что регулярные рейсы между Россией и Турцией могут возобновиться в первую неделю августа.