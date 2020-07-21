"На сегодняшний день на Дальнем Востоке перевозится в сезон 1 млн пассажиров. Увеличение до 2 млн при условии сохранения доступной для населения стоимости билетов стоит порядка 30 млрд. В этом случае мы создаем систему авиационного сообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы сегодня считают необходимыми , где есть условия для посадки воздушных судов", — сказал Трутнев во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Он также отметил, что на сегодняшний день в развитии системы авиасообщения в ДФО есть несколько проблем.

"Первое — нам надо разобраться со стоимостью топлива, которая на Дальнем Востоке завышена. Второе — нам нужно где-то взять эти суда. Необходимо, все-таки, чтобы суда были российского производства, при этом судов малого класса сегодня в России просто необходимых не выпускается. Их выпуск начинается с 2022-2023 года. Поэтому какой-то период времени, видимо, придётся выходить за счет лизинга", — пояснил вице-премьер.

По его словам, если такая система авиасообщения будет успешно работать на Дальнем Востоке, она будет расширена на арктические регионы России.

Ранее сообщалось, что президент РФ по итогам совещания 11 декабря 2019 года поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО и "труднодоступных районах".

О планах участия в проекте заявляла госкорпорация "Ростех", которая владеет авиастроительными предприятиями РФ. В Минтрансе ранее сообщали, что компания может быть создана на базе нового или действующего юрлица. В том числе рассматривался вариант её создания на базе "Авроры". Власти Якутии предлагают создание такой компании на базе АК "Якутия".