Ранее во вторник Дума прекратила полномочия депутата Михаила Дегтярева, занимавшего должность главы комитета по спорту и туризму с 2016 года, в связи с его назначением временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Одновременно Борис Пайкин освобожден от обязанностей первого зампреда комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Борис Пайкин был избран в Госдуму от Брянского одномандатного избирательного округа в сентябре 2017 года вместо досрочно сложившего полномочия Владимира Жутенкова (ЕР). В 1987 году Пайкин окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт холодильной промышленности, в 1998 году — Санкт-Петербургский технологический институт сервиса. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 1996 по 1997 занимал должность главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2003-2005 гг. работал в Госстрое РФ, с 2007 по 2013 г. Пайкин возглавлял ООО "Газпром социнвест", с 2013 по 2017 г. выступал партнером компании Fort Group. С 2016 по 2019 год был президентом Федерации футбола Ленинградской области.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные уличные акции в поддержку Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля, когда, по данным полиции и мэрии, собирались от 10 до 12 тыс. человек.