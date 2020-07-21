"Сегодня это принимает характер хаоса, экскурсии по крышам все равно проводят, всюду реклама. Надо прекращать несанкционированные экскурсии, нужно придать этому нормативный характер, создать безопасные условия", — сказал Беглов.

Губернатор поручил проработать этот вопрос в ближайшее время главе КГИОП Сергею Макарову при участии выступившего с этой инициативой депутата Госдумы Евгения Марченко.

"Нужно поговорить с собственниками (ТСЖ — ИФ), разработать программу, это хорошее предложение. Город действительно с определенных высот смотрится красиво", — сказал глава города.

Макаров в свою очередь отметил, что в городе есть примеры обустроенных экскурсионных площадок на крышах по договоренности с ТСЖ, поскольку крыши в основном городу не принадлежат.

Год назад Беглов уже поднимал проблему несанкционированных экскурсий по крышам, тогда глава города сообщал, что для борьбы с ними в петербургских парадных вводятся системы видеонаблюдения, чердачные перекрытия ставятся под охрану.

В 2018 году комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга разрабатывал легальные маршруты экскурсий по городским крышам к Чемпионату мира по футболу. В поддержку согласованных экскурсий по крышам выступали и депутаты Законодательного собрания.