"Для безопасности гостей и профилактики распространения COVID-19 в общественных местах соблюдаются масочный режим и социальная дистанция, проводится регулярная дезинфекция поверхностей, проезд на канатных дорогах возможен только по два человека в кабине", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

В компании добавили, что в летнем сезоне курорт делает упор на развитие индивидуального туризма. Разработаны пешие походы по горным склонам для небольших групп отдыхающих и семей с детьми. В том числе, туристам будет доступен легендарный советский пеший маршрут от Архыза до Красной Поляны, рассчитанный на 8 дней. Стоимость подъема на канатных дорогах сохранится на уровне прошлого года, для участников горных походов действует специальный тариф.

"Архыз уникален тем, что способен удовлетворить запросы как подготовленного туриста, так и того, кто впервые приехал в горы. Он сочетает возможности отдыха среди дикой природы Северного Кавказа с комфортом европейского уровня. Сегодня на курорте строятся сразу две канатные дороги и несколько новых трасс, ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами, идет перезагрузка взаимоотношений с резидентами", — цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития Михаила Бабича.

Полномочия по управлению северокавказским туристическим кластером перешли в Минэкономразвития в начале 2020 года после ликвидации Минкавказа России.