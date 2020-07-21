"Всего в Алтайском крае планировался к открытию 61 пляж, однако 16 не открываются, так как они расположены на территории детских лагерей, а они закрыты. Всего в крае 43 пляжа открыто, мы видим их заполняемость. Их недостаточно для такой большой территории. Есть районы и города, где вообще нет пляжей и условий для отдыха на воде", — сказал Степаненко.

Он отметил, что даже при наличии пляжей во многих муниципалитетах жители предпочитают отдыхать на стихийных, несанкционированных пляжах, так как там меньше людей и есть возможность развести костры.

"Есть потребность в увеличении мест отдыха, особенно с учетом того, что наш регион с большим туристическим потенциалом", — подчеркнул Степаненко.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в период распространения коронавируса работало множество стихийных пляжей. По данным регионального управления Роспотребнадзора РФ, это привело к массовому инфицированию граждан.