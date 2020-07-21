Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам на самолете Boeing 737. Вылет из аэропорта Анапы по понедельникам запланирован в 9:00, по четвергам — в 8:20. Из Самары рейс будет вылетать по понедельникам — в 14:25, по четвергам — в 14:35. Продолжительность полета — 2,5 часа.

Рейсы в Анапу из Самары также осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии", Nordwind и "Россия".

Как сообщалось, AZUR air в начале июля возобновила коммерческие пассажирские рейсы после трехмесячной паузы, связанной с пандемией COVID-19. Первый после перерыва рейс прибыл 1 июля в Сочи из Екатеринбурга.

Сообщалось также, что впервые в своей истории AZUR air будет выполнять регулярные рейсы по внутрироссийским туристическим направлениям — в Сочи и Абакан. До ограничений, связанных с COVID-19, она летала только за рубеж: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, Вьетнам, на Шри-Ланку.