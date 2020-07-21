Сообщается, что глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение разрешить полеты из шести городов России на первом этапе возобновления международного авиасообщения. В проекте говорится, что Росавиация и МИД будут согласовывать список стран с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

"Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции", — сообщил изданию представитель крупного российского аэропортового холдинга.

Издание отмечает, что города были выбраны по географическому принципу. Возможность осуществлять международные рейсы получат все три столичных аэропорта для соблюдения интересов крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных аэропортах Москвы.

На втором этапе, пишет газета, Роспотребнадзор, Росавиация и МИД будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели направлять в правительство перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта страны.

"Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа", — пишут "Известия".

При этом, отмечает издание, дата начала международных полетов до сих пор не определена, в алгоритме возобновления международных рейсов она отсутствует.