"В этом году для островного региона приобретут два самолета малой авиации. Планируется возобновить работу двух аэродромов на севере Сахалина — в Александровске-Сахалинском и в Зональном (Тымовский район). В дальнейшем малые воздушные гавани заработают практически во всех районах области — для этого восстановят сеть советских аэродромов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такую задачу на ближайшие два года перед правительством региона поставил губернатор Валерий Лимаренко" с целью решения проблемы транспортной доступности островов".

В настоящее время авиакомпания "Аврора" выполняет внутрирегиональные рейсы в Сахалинской области — из Южно-Сахалинска в Оху (на север Сахалина), в Курильск (о. Итуруп) и в Южно-Курильск (о. Кунашир).