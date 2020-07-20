"Партия ЛДПР предлагает на должность главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина. Детали будут известны во вторник", — сказал он.

В понедельник президент РФ Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР, главе комитета по физической культуре, спорту и туризму Михаилу Дегтяреву пост временно исполняющего главы Хабаровского края.

В настоящее время Борис Пайкин занимает должность первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (избран от Брянска). С 2016 по 2019 год он был президентом Федерации футбола Ленинградской области.