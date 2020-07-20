Второе чтение поправок в закон «О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ», которые вводят в России обязательное использование системы "Электронная путевка", было запланировано на 21 июля. В пятницу на заседании президиума совета законодателей глава Ростуризма Зарина Догузова попросила перенести его на осеннюю сессию. По ее словам, ведомству нужно время, чтобы обсудить законопроект с представителями отрасли и экспертным сообществом.

В первом чтении законопроект был принят 12 мая, после этого его текст сильно изменился, но был одобрен к принятию во втором чтении профильным комитетом по физической культуре, спорту и туризму.

Как сообщалось, представители Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров выступают против законопроекта в его нынешнем виде в условиях тяжелейшего кризиса на туристическом рынке и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия.