"По уже сложившейся традиции, в августе, на территории городского округа Истра вновь запланирован Всероссийский фестиваль фермерской продукции "Сыр. Пир. Мир". Но пока это только в планах, окончательное решение об этом, бесспорно популярном событии, будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе на тот период", — написала Витушева в своем аккаунте в Instagram.

В рамках фестиваля планируется провести конкурс на лучший сыр России. На ярмарке каждый желающий сможет продегустировать работы сыроваров и другую фермерскую продукцию.?? В 2019 году в мероприятии приняли участие представители 141 сыроварни, и было представлено 482 образца сыра.