«Прием отдыхающих должен производиться только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха», — российских туристов в любых объектах размещения Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, полученной не позднее, чем за 3 суток до дня прибытия в объект отдыха», — говорится в документе.

Также из документа следует, что «заполнение номеров целесообразно проводить не более 1 человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)».

Как сообщалось, власти Абхазии 15 июля продлили режим по въезду российских граждан до 21 июля. Кроме того, президент страны Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Текст рекомендаций в пятницу обсуждался на совещании членов правительства Абхазии. На этой встрече премьер-министр республики Александр Анкваб сообщил, что на днях в Абхазию прибудут коллеги из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России, публикация 20 июля документа, регламентирующего прием туристов, может означать, что определенные договоренности с российской стороной по открытию границ уже достигнуты.