Решение принято в связи с отсутствием индексации тарифов аэропорта для региональных рейсов с 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.

"В 2017-2020 гг. накопленная инфляция составила 13,4%. Учитывая пакетное ценообразование, повышение тарифов для российских перевозчиков составит только 8-12%", — сказал собеседник. На стоимости билетов для пассажиров, по его словам, эти меры отразятся незначительно: плюс 65 рублей для билетов в Москву и плюс 53 рубля для международных направлений.

Подробный перечень тарифов на обслуживание авиакомпаний в "Пулково" размещен на сайте ВВСС.

Тарифы петербургского аэропорта на направлениях в Москву и за рубеж Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дерегулировала в прошлом году. Речь шла об отмене ценового регулирования на услуги взлет-посадки воздушных судов, авиационной безопасности, предоставление аэровокзала. ФАС ждет от ВВСС "проведения гибкой тарифной политики, ориентированной на рост количества прямых авиамаршрутов из Санкт-Петербурга, прежде всего в лоукост-сегменте", сообщали в пресс-службе ведомства.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Доли в консорциуме ВВСС через кипрскую Thalita Trading принадлежат "ВТБ Капиталу" (25,01%), германской Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).