«В республике Якутия постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. Большим событием стало долгожданное открытие национального парка «Ленские столбы». Теперь на эту красоту вновь можно любоваться со смотровой площадки. Пока разрешенное количество посетителей в день — до 125 человек», — говорится в сообщении.

«Ленские столбы» получили статус национального парка в 2018 году. На площади более 1,2 млн га обитают 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Самим Ленским столбам около 500 млн лет, это геологические отложения Кембрийского периода. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, особое внимание в республике уделяется развитию туркластеров. «Внутренний туризм становится серьезным сектором экономики регионов России. Якутия как самый большой регион страны, награжденный природой ландшафтами удивительной красоты, богатым животным и водным миром, разнообразием климатических зон, идет по пути эффективной стратегии развития туристических кластеров. Мы привлекаем к этому имеющиеся креативные ресурсы, бережно хранимые народные промыслы и традиции, а также ставим работу на «цифровые рельсы», — цитирует главу региона пресс-центр.

Один из проектов — разработка туристического кластера «Лена» — участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России под эгидой АНО «Агентство стратегических инициатив». 28 июля конкурсная комиссия выберет 30 лучших заявок, эти команды станут участниками акселерационной обучающей программы по развитию экотуризма. Проект туркластера включает в себя объекты туристской инфраструктуры Хангаласского улуса, начиная с границы района до национального парка «Ленские столбы». В проект входит строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры.