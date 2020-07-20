Согласно результатам исследования, поступившим в понедельник в "Интерфакс", каждый третий россиянин (34%) считает уместным вновь вводить режим самоизоляции только в случае роста заболеваемости, среди сограждан в возрасте до 24 лет такого мнения придерживаются 38% респондентов.

Вместе с тем, по данным Superjob.ru, 36% сограждан считают, что вне зависимости от эпидемиологической обстановки вводить режим самоизоляции не нужно, среди россиян в возрасте от 45 лет и старше такого мнения придерживаются 39% респондентов.

Опрос был проведен 14-20 июля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 318 населенных пунктах, во всех федеральных округах.