"Туристическая группа в составе шести человек совершала пеший переход от приюта Фишт до кордона Гузерипль по реке Армянка. Потеряв ориентацию, туристы заблудились и получили различные травмы", — сообщает пресс-служба ЮРПСО в понедельник.

Старший группы обратился за помощью спасателей.

"На помощь заблудившимся из Сочи вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медиком на борту. Туристов обнаружили на берегу одного из горных озер в зоне альпийских лугов на высоте 2140 метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Вертолет Южного авиационно-спасательного центра совершил посадку в горах, спасатели помогли туристам сесть на борт и доставили их на базу отряда в Сочи. Медик МЧС России оказала необходимую помощь троим участникам группы.

Кроме того, накануне спасатели транспортировали мужчину, который сломал позвоночник в реке Сочи, и деблокировали тело погибшего в ДТП жителя Татарстана 1986 г.р. из автомобиля.

Также за минувшие выходные спасатели трижды оказывали помощь туристам, травмировавшим ноги во время походов по территории Кавказского заповедника.