«Ведутся переговоры с крупными туроператорами, прежде всего с Anex Tour, по организации чартерных рейсов на Дальний Восток. Это абсолютно новая программа, потому что мы привыкли и понимаем, как работает чартерная программа из Китая, Кореи, Японии. Мы выступали много раз с инициативой субсидирования авиаперевозок по всему Дальнему Востоку и Сибири. На сегодняшний день мы с туроператором в стадии переговоров, потому что я понимаю, что компания должна рассчитать все точки безубыточности. Конкретной даты открытия перелетов, частоты рейсов пока нет. Или мы еще не проинформированы», — заявил исполняющий обязанности руководителя агентства по туризму Приморского края Владимир Щур на онлайн-выставке «Знай наше».

По его словам, регион готов предложить все многообразие отдыха – морской, гастрономический, активный, экскурсионный, экотуризм. «Но мы отдаем себе отчет том, что лететь девять часов – далеко не каждому по душе. Мы работали с московскими туроператорами, делали ознакомительные туры. Но в связи с тем, что стоимость авиаперевозки высокая, а расстояние большое, то без привлекательной цены и высокого уровня сервиса организованных туров не получится», — считает Щур.

Заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова в ответ заявила, что сроки запуска проекта определены. «Сначала мы планировали запустить чартерную программу в начале сентября, но в связи с карантинными ограничениями мы планируем ее после 20 сентября. Также нам нужно получить блоки мест в отелях», — сказала она.

Как отметила Муромова, компания планировала организовать туры в Приморье еще в прошлом году, однако не была готова к глубокой проработке этого проекта. «Обычно блоки мест на курортах у моря получить почти невозможно. Однако из-за отсутствия иностранных туристов из Китая, Японии очень много квот могут предоставить городские отели. И под наши первые рейсы запланирован гастрономический фестиваль. Это прекрасная история, когда гости, приезжающие во Владивосток, имеют возможность недорогого проживания в городском отеле. При этом будет некий событийный туризм, плюс экскурсии можно будет приобрести не только на сайте туроператора, но и на месте. Средняя стоимость – 2,5 тыс. рублей», — рассказала она.

Ранее начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма ведомства Елена Лысенкова сообщила, что Ростуризм ведет переговоры с туроператорами о запуске чартеров из Центральной России на Дальний Восток до конца лета и рассчитывает, что эти программы будут продлены на зимний сезон. Она добавила, что ведомство прорабатывает положение о субсидировании чартерных полетов, помощи туроператорам в формировании рейсов, чтобы цена на такую поездку могла быть снижена.