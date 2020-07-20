"В аэропортах для курения электронных сигарет, вейпов, айкосов могут быть созданы специально отведенные зоны, это дело аэропорта разделить потоки курильщиков обычных и электронных сигарет. Но должно быть выделенное место для курения", — сказал Боярский ("Единая Россия") "Интерфаксу" в понедельник.

"Если кто-то "скреативит" и сделает кабину только для электронных сигарет — пожалуйста", — уточнил он.

Боярский является одним из авторов поправок в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (№119575-7), где никотиносодержащая продукция, в том числе электронные сигареты, вейпы, айкосы, приравнивается к табаку, и регулируется по аналогии с ним.

По словам парламентария, внесенными ко второму чтению поправками предлагается ввести запрет на курение электронных сигарет, вейпов, айкосов, кальянов, в общественных местах, торговых комплексах, кафе, барах и ресторанах.

"Курить (будет) нельзя. И больше никаких кальянных в точках общепита", — уточнил Боярский.

Втрое чтение предлагаемых поправок в Госдуме планируется на 21 июля.