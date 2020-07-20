«В Израиле эксперты разработали систему с искусственным интеллектом, которая призвана следить за ситуацией на пляжах по всему побережью и оповещать спасателей об угрозах для людей», — говорится в сообщении министерства.

Видеокамеры системы способны снимать все происходящее на пляже и передавать данные на компьютер, затем искусственный интеллект анализирует изображение в реальном времени и выявляет потенциальные угрозы.

«Особо актуально программное обеспечение в высокий сезон, когда пляжи страны становятся многолюдными и выявить тонущего человека становится сложнее: вопреки представлениям, утопающий, как правило, не кричит и не размахивает руками, так как не может этого делать. Все его силы направлены на попытки удержаться на поверхности воды и получить необходимый глоток воздуха», — отмечается в сообщении.

Примечательно, что программа может отследить не только тонущих людей, но и обнаруживает детей, которые остались в море без присмотра родителей, и даже способна заблаговременно предупреждать о надвигающейся большой волне. Также система умеет подавать сигналы тревоги в случае, если к плавающим в воде людям приближается средство водного транспорта.

В настоящее время эту технологию тестируют на километровом пляже национального парка Израиля Пальмахим. Испытания запланированы и в других странах.

«Комфорт и безопасность на израильских пляжах уже находятся на высоком уровне: везде есть душевые и раздевалки, каждый пляж оборудован спасательной вышкой, где работают настоящие профессионалы своего дела. Они говорят на нескольких языках и готовы оказать помощь туристам в самых разных ситуациях. Новые технологии станут настоящим подспорьем спасателям и поднимут уровень безопасности на израильских пляжах на новую высоту», — цитирует министерство директора департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советника посольства Израиля в РФ Владимира Шкляра.