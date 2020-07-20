"Статистика по заблудившимся в лесу бьет печальные рекорды. Потерявшихся грибников искали практически во всех лесничествах. С утра пятницы до вечера воскресенья на телефон "Единой службы спасения 112" поступило 77 сообщений "Заблудился в лесу". Не смогли найти дорогу из подмосковных лесов 106 человек. Поиски одного человека продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении.

Остальные потерявшиеся были выведены из леса с помощью участковых лесничих, поисковых отрядов МЧС России и "Лиза Алерт". "Некоторым грибникам удалось сориентироваться и выйти к населенным пунктам самостоятельно", — отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, слова которой приводит пресс-служба ведомства. Наибольшее количество заблудившихся в эти дни зафиксировали в лесничествах: Наро-Фоминском 18 человек (10 обращений), Клинском 14 человек (12 обращений), Бородинском 13 человек (7 обращений), Звенигородском 10 человек (8 обращений) и Волоколамском 9 человек (8 обращений).