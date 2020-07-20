Показатель в абсолютном выражении не приводится.

Такая же динамика наблюдалась и в пятницу, 17 июля. За день до этого падение было на уровне 47% год к году.

Как сообщалось, в июне 2020 года перевозки через аэропорты упали на 76% г/г, хотя базовый прогноз МАА предполагал падение показателя на 81%. Уже в первый день июля падение замедлилось до 56%.

В мае снижение пассажиропотока было на уровне 90%, в апреле — 91%, в марте — 25%, следует из данных ассоциации.

В последний раз рост пассажиропотока через крупнейшие российские аэропорты фиксировался 9 марта (+7% г/г), уже на следующий день перевозки упали на 15%, а к концу марта падение достигало 75%.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта приостановила международное авиасообщение. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на них упал до минимума.