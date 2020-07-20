"Есть для вас работа, очень ответственная, очень важная, конечно, очень нужная стране. Имею в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить — Хабаровский край", — сказал Путин Дегтяреву в ходе видеоконференции.

"Это работа в прямом смысле этого слова в интересах людей", — добавил президент.

Он отметил, что Хабаровский край — один из крупнейших субъектов РФ с мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой. "Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил, демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов", — подчеркнул президент.

Путин отметил хорошую подготовку Дегтярева, его образование и опыт политической работы.

Дегтярев принял предложение президента РФ Владимира Путина стать врио главы Хабаровского края и заявил, что готов немедленно вылететь в регион. "Я готов, благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край", — сказал Дегтярев в ходе встречи с Путиным, которая прошла в формате видеоконференции.

Дегтярев назвал приоритеты своей предстоящей работы — "устойчивая работа правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции".

"Я посмотрел справочные материалы. На сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Только по аппаратам искусственной вентиляции легких есть потребность — более 100 штук, и Хабаровский край сегодня лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", — сказал Дегтярев.

В свою очередь, президент согласился с предложением Дегтярева.

"Так и сделаем. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру: и ко мне, и к правительству Российской Федерации", — сказал Путин.

Он напомнил, что федеральные власти всегда помогали Хабаровскому краю, и пообещал, что продолжат делать это в будущем.

"Проблем много, это правда, и их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро, и нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона", — добавил Путин.

В понедельник Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Хабаровского края", сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края", — говорится в тексте указа президента.

Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные уличные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Самые массовые митинги и шествия прошли 11 и 18 июля, когда, по данным полиции и мэрии, собирались от 10 до 12 тыс. человек.