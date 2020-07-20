Как говорится в сообщении аэропорта Воронежа, полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам — на воздушных судах Airbus A320 вместимостью до 162 пассажиров.

"Программа продлится до 23 октября, почти до перехода на осенне-зимнее расписание", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Воронежа перелеты в Сочи также выполняют авиакомпании NordStar и "РусЛайн".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

Международный аэропорт "Воронеж" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.