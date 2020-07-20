С 23 июля возобновляют ежедневное курсирование поезда из Волгограда в Москву, из Саратова в Москву, из Москвы в Чебоксары. С 24 июля начнут курсировать обратные маршруты. Также с 23 июля будут возобновлены маршруты из Воронежа в Москву (кроме субботы, в обратном направлении кроме воскресенья), из Тамбова в Москву (кроме субботы, в обратном направлении кроме воскресенья).

С 24 июля возобновляется курсирование поезда из Томска в Москву по четным числам, в обратную сторону движение будет запущено с 26 июля также по четным числам. Возобновляется курсирование с отправлением из Нижнего Новгорода в Адлер с 1 августа по 10 октября ежедневно, из Адлера в Нижний Новгород с 3 августа по 12 октября ежедневно. Также с 1 августа будет возобновлено движение из Череповца в Москву ежедневно.

Кроме того, с 7 июля по 2 октября запущено курсирование из Москвы в Адлер ежедневно, обратное курсирование будет с 5 июля по 30 сентября ежедневно.

Возобновляются маршруты из Самары в Санкт-Петербург 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 августа, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 сентября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря. Отправлением из Санкт-Петербурга 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 августа, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 сентября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря.