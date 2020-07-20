"Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров", — говорится в совместном пресс-релизе РФПИ и аэропорта, опубликованном в понедельник.

Тестирование будет доступно для всех пассажиров с 20 июля в здравпункте терминала B (внутренние рейсы), а начиная с 27 июля — в терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста, отмечается в сообщении, выдаются на русском и английском языках.

Тест-системы произведены компанией EMG при поддержке РФПИ. В фонде отмечают, что это одна из самых быстрых и точных систем диагностики в мире, и ее можно применять в мобильных мини-лабораториях: она умещается "в двух небольших чемоданах".

Система уже применяется на российских предприятиях, кроме того, следует из релиза, ее использовали для проверки делегаций на Параде Победы в Москве 24 июня.