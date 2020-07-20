«Турпродукт Бурятии достаточно яркий, есть что посмотреть. Конечно, сдерживается массовый туризм из-за отсутствия базовой инфраструктуры – гостиниц от 100 номеров. Плюс ценовая политика в объектах на берегу Байкала разная. Большой инвестиционный проект, которому уже несколько лет – ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» проходит перезагрузку. История по строительству на Байкале капитальных строений сложная, отели можно строить только в пределах населенных пунктов или в рамках ОЭЗ. У нас в этом году готов проект по строительству большого отеля 4* на 180 номеров, он проходит экологическую экспертизу», — заявила она в понедельник на круглом столе, посвященном развитию туризма на Дальнем Востоке.

Туроператор TUI Россия 5 июля запустил полетную программу в Бурятию, это первый опыт организации чартерных туристических рейсов в регион.

Как отметила Бадмациренова, после старта полетной программы TUI Россия ряд инвесторов заинтересовался строительством гостиниц на Байкале. «Сейчас нагрузку и урон экологии оказывает дикий неорганизованный туризм. Понятно, что люди хотят отдыхать в палатках, это их право. Но строительство качественной гостиничной инфраструктуры будет способствовать снижению антропогенной нагрузки, будет регулировать турпотоки. Сервис будет круглогодичным», — пояснила глава Минтуризма республики.

Между тем, по словам Бадмациреновой, вопрос экологии и сохранения чистоты Байкала стоит на первом месте. «Вопрос экологии и сохранения чистоты озера Байкал наиболее важный. Массовый туризм мы не ставим во главу угла. Чартерная программа подхлестнет интерес к региону. Но, что касается строительства гостиниц, то там подведена полностью вся обеспечивающая инфраструктура, чтобы ущерб окружающей среде был минимален», — добавила она.

При этом глава министерства по туризму Бурятии не уверена, что с появлением новых гостиниц и продлением полетной программы цены на туры не станут выше. «Понятно, что сейчас мы с TUI Россия, с поддержкой регионального и федерального бюджета выстраиваем довольно низкую цену на турпродукт. Я не знаю, будет ли она такой же в следующем году, если не будет субсидирования. На самом деле отдых на Байкале не такой дешевый, как мы предлагаем», — заключила она.