Как сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, свою поддержку Никольскому собору уже выразил мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

В этом году на звание лучшего памятника архитектуры Франции претендуют 14 номинантов, среди которых значатся такие известные достопримечательности, как парижская Сент-Шапель, дворцово-парковый комплекс Шан-де-Батай в Нормандии и бельфортская Цитадель.

Подведение итогов голосования состоится 26 июля.

Свято-Никольский храм является крупнейшим православным храмом в Западной Европе и одним из самых посещаемых памятников истории на Лазурном берегу. Он был построен в начале XX века в память о сыне Александра II великом князе Николае, который скончался в этих местах от тяжелой болезни. Спонсорами строительства были император Николай II, императрица Мария Федоровна и другие. На протяжении ста лет храм находился в юрисдикции "русского экзархата" Западной Европы, тогда еще бывшего под управлением Константинополя, однако в 2011 году французский суд подтвердил право собственности России на эту церковь.