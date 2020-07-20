«Приморский край сейчас в процессе открытия баз отдыха. На сегодняшний день у нас 1200 баз отдыха, к текущему моменту около 500 баз уже прошли мониторинг и официально открылись. Отмечу, что открылось, безусловно, больше, но мы самыми активными мерами пытаемся влиять на то, чтобы соблюдались и интересы предпринимателей и, главное, меры безопасности тех туристов, которые сегодня приезжают к нам», — заявил Шестаков на круглом столе, посвященном развитию туризма на Дальнем Востоке.

По его словам, в настоящее время в Приморский край прибывают путешественники из городов Дальнего Востока, Новосибирска, Улан-Удэ, Твери.

«Нам бы хотелось, чтобы уровень гостиниц , которые встречают сейчас туристов, был выше, чем в предыдущем году. Поэтому мы приняли решение и полностью оплачиваем всем объектам размещения процедуру прохождения классификации. Так мы стараемся максимально вывести из тени тот сегмент, который работал под названием «база отдыха», а на самом деле таковой не являлся. Мы стараемся помочь документально, идеологически и, безусловно, постарались избавить их от необходимости оплачивать классификацию», — отметил Шестаков.

Вторым шагом он назвал образование в туризме. «Мы взяли на себя несколько важных для нас аспектов. Это коллективные средства размещения и работа с линейным персоналом, это работа с персоналом туроператоров, экскурсоводами и гидами. Все это было оформлено в виде востребованных направлений образования. Мы с нашими профильными вузами такие программы уже открыли и продолжаем открывать»,- добавил зампред правительства Приморья.

«Мы готовимся к тому, что Приморский край как туристская дистинация должен развернуться максимально широко», — подчеркнул он.