"В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита. Комиссия оценила готовность работу 31-го предприятия", — цитирует пресс-служба и.о. начальника облдепартамента потребительского рынка Станислава Долгушина.

Для сотрудников открытых летних веранд обязательны работа в средствах индивидуальной защиты, обработка рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.

Долгушин уточнил, что решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 3 тыс. 493 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 тыс. 968, умерших — 26.