Для сотрудников открытых летних веранд обязательны работа в средствах индивидуальной защиты, обработка рук антисептиками для персонала и посетителей, использование одноразового или онлайн-меню, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м или расстановка перегородок между столами. При нарушении установленных рекомендаций открытые предприятия прекратят работу.
Долгушин уточнил, что решение об открытии остальных предприятий общественного питания, готовых работать в формате летних веранд, будет приниматься по результатам оценки готовности с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе.
По последним данным, в Томской области зафиксировано 3 тыс. 493 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 1 тыс. 968, умерших — 26.