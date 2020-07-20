"Мы констатируем, что есть вызывающие обеспокоенность признаки возобновления эпидемии на территории страны", — сказал Веран в эфире радиостанции France Info.

"На данный момент мы еще очень далеки от второй волны", — отметил он.

По его словам, во Франции в настоящее время насчитывается от 400 до 500 активных "кластеров коронавируса", многие из которых приходятся, в частности, на дома престарелых.

Он указал, что если "вызывающие беспокойство тенденции" сохранятся, то правительство может рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отдельных регионах или снова по всей стране. Веран подчеркнул, что "рассматриваются все варианты".

"Нужно продолжать проявлять повышенную бдительность и быть готовыми", — подчеркнул Веран.

Во Франции ввели обязательное ношение масок в общественных местах, расположенных в помещениях. Эта требование распространяется, например, на магазины, государственные учреждение. За несоблюдение этого правила грозит штраф в размере 135 евро.

За время пандемии в стране выявили около 170 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 30 тыс. человек, заразившихся COVID-19, скончались. Почти 80 тыс. выздоровели.