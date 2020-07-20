Полетная программа в Бурятию туроператора TUI Россия стартовала 5 июля, это первый опыт организации чартерных туристических рейсов в регион.

«Мне кажется, что мы рано или поздно пришли бы к запуску организованных туров на Байкал, но сейчас это быстрее сложилось. Мы за месяц буквально организовали чартер. Для нас, как для органа власти, было понимание, что имидж Бурятии на федеральном рынке не так четко сформулирован и понятен. И, конечно, мы стремились дать хорошую цену для турпакетов. После успешного старта нам важно выдержать эту планку до 22 сентября, а потом мы планируем продлить полетную программу», — заявила она на круглом столе, посвященном развитию туризма на Дальнем Востоке.

По словам коммерческого директора TUI Россия Владимира Рубцова, в компании действительно работают над продлением полетной программы в Бурятию. «Показали Байкал летом, покажем и зимой. И мы уже видим от туристов, которые вернулись, а это 2 чартера, интерес к этому направлению, также есть спрос на зимний продукт. Кроме того, есть спрос на туры в Бурятию из других регионов, например, из Петербурга. Все зависит от того, как быстро мы сможем развить инфраструктуру для приема гостей на местах», — сказал он.

Как отметил Рубцов, немногие россияне, особенно проживающие в центральной России, знакомы с Бурятией. «Байкал стал точкой притяжения. Помимо озера, регион полон других культурных и гастрономических особенностей, которые могут заинтересовать туристов. Когда мы организовывали программу, основной вопрос стоял по объектам размещения, потому что на берегу Байкала – это частный сектор, гостевые дома. Мало настоящих гостиниц, их буквально 2-3. В одной мы даже пытались сделать систему «все включено». Я думаю, что если развивать объекты размещения, то можно говорить о расширении полетной программы», — добавил он.

Как сообщалось, полетная программа планируется до 22 сентября, туроператор планирует привезти в регион чартерными рейсами около 2 тыс. туристов.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга. Обсуждается также возможность запуска чартеров из европейской части России на Дальний Восток.