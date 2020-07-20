"По решению областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с 1 августа в регионе начнут работу детские лагеря "Гверстянец", "Волынь", "Парус" и "Олимпиец", — сказал собеседник.

По его словам, оздоровительные центры примут только половину обычного для них количества детей и подростков.

В регионе также начнут работу детские санатории "Тесово-2" и "Ромашка".

Кроме того, готовятся возобновить работу санаторий "Загорье", четыре социальных приюта в Демянском, Мошенском, Солецком, Поддорском районах, а также Новгородский клинический центр медицинской реабилитации. "Этот центр будет использоваться для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме", — добавили в правительстве.

Согласно информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, на Новгородчине от коронавируса пострадали 3 тыс. 530 человек. 62 инфицированных скончались.