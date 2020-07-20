«Визовые центры Франции с 20 июля возобновили работу в регионах России, они выдают паспорта и принимают документы для отдельных категорий виз Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге», — сообщили в компании.

Все центры работают по предварительной записи и с соблюдением норм безопасности. «Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе в центр для оценки состояния здоровья. Для соблюдения норм дистанцирования введена система предварительной записи на сайте. Кроме того, все сотрудники центра также соблюдают профилактические нормы безопасности, такие как дезинфекция поверхностей, скрининг температуры тела, использование дезинфекторов для рук, регулярное мытье рук, дистанция, и могут просить клиентов избегать скопления людей в центре», — сообщили в компании.

Визовый центр в Москве возобновил работу 6 июля, он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00. В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге центры работают каждый понедельник с 09:00 до 14:00. В Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке работают один раз в две недели, по понедельникам, с 09:00 до 14:00. Центры в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону пока закрыты.