«Безусловно, одной из ключевых задач, которая стоит перед нами и всей туристической отраслью – это сделать доступными поездки. Один из форматов – формирование новых направлений для чартерных полетов. Мы ведем активную работу с несколькими туроператорами для запуска чартеров на Дальний Восток – кроме Бурятии Владивосток, Сахалин, Камчатку обсуждаем. Очень надеемся, что туроператоры смогут подтвердить разработанные программы и полететь уже в этом году», — сказала она на онлайн-выставке «Знай наше».

По словам Лысенковой, в Ростуризме надеются на то, что спрос, отложенный из-за карантинных ограничений, и теплая погода в осенние месяцы позволят туристам путешествовать до поздней осени.

«Мы ведем переговоры о том, чтобы поставить чартеры начиная с конца лета и продолжить чартерные программы в зимний период, так как Камчатка, Дальний Восток, Сахалин – это уникальные регионы, которые облагают круглогодичным продуктом и будут интересны зимой», — добавила она.

Представитель Ростуризма добавила, что ведомство прорабатывает положение о субсидировании чартерных полетов, помощи туроператорам в формировании рейсов, чтобы цена на такую поездку могла быть снижена.

«По нашим подсчетам, по текущей финансовой модели получается, что благодаря субсидированию чартерных перевозок стоимость турпакета снижается на 15-25%. Параллельно с министерством транспорта прорабатываются дополнительные меры по субсидированию авиаперелетов с туристическими целями жителей нашей страны, чтобы сделать Дальний Восток более доступным и более легким в перемещениях», — сообщила Лысенкова.

Она отметила, что Ростуризм вместе с региональными властями прорабатывает организацию туров по направлениям, которые раньше были труднодоступны из-за сложной логистики. «Так, чтобы соединить центр страны и сделать поездки более привлекательными. Когда перелет занимает 4 -5 часов или 12-18 с пересадкой, безусловно, независимо от цены такая поездка сложна для наших граждан», — подчеркнула представитель ведомства.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля – в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.