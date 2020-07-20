Как сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово", рейсы запланированы к выполнению трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям с вылетом из Екатеринбурга в 05:20 местного времени.

Полеты будут осуществляться на самолете Boeing-737 вместимостью до 189 пассажиров.

По данным пресс-службы, в настоящее время из "Кольцово" осуществляетсмя до 28 рейсов в Анапу в неделю на воздушных судах пяти авиакомпаний: "Уральские авиалинии", "Победа", "Россия", AZUR air и Utair.

Международный аэропорт "Кольцово " входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.

По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.