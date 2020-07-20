«Мы готовим еще одну меру поддержки внутреннего туризма по поручению председателя правительства и президента страны, чтобы сделать сами путешествия приятными и с какой-то дополнительной финансовой мотивацией для туристов. И здесь в ближайшее время мы тоже пригласим всех туроператоров к очень активному сотрудничеству, и региональных в первую очередь, когда они смогут выставить свои предложения для туристов в любом регионе, который обладает возможностью приема туристов, на федеральной площадке», — сказала она на онлайн-выставке «Знай наше».

По словам Лысенковой, Ростуризм предложит туристам скидки на эти турпакеты.

«Мы со своей стороны будем стимулировать и предложим с дисконтом интересным субсидированные проекты для размещения туристов и для путешествий уже в августе-сентябре и до конца этого года. Ожидаем, что больше 2 млн пакетов мы сможем выставить на федеральной площадке, и таким образом помочь регионам, в том числе удаленным, стать более привлекательными и более интересными для жителей всех регионов нашей страны независимо от места их проживания», — сообщила она.

Правительство РФ в пятницу одобрило выделение Ростуризму в 2020 году средств на субсидирование направлений внутреннего туризма из резервного фонда. Кабмин рассчитывает, что это позволит обеспечить доступность внутренних туристских направлений и снизить стоимость пакетных туров по России. Также Кабмин одобрил выделение Росавиации средств из резервного фонда правительства РФ для предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета авиакомпаниям на осуществление региональных авиаперевозок пассажиров внутри России и формирование региональной маршрутной сети.