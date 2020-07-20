"В июне-июле нынешнего года я подписал решения о создании в Москве 18 новых ООПТ площадью свыше 1 730 га. Каждая новая ООПТ — уникальный объект природы. Это может быть неповторимый ландшафт, редкие деревья и растения, гнездовья птиц или места обитания животных. Часто — сочетание многих факторов сразу", — написал он.

Таким образом, всего в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тыс. га, что составляет 7,5% территории города. "Для сравнения — это площадь Москвы внутри Садового кольца", — заметил Собянин.

По его словам, ежегодно в Москве обустраиваются десятки парков и скверов, но по этому поводу шли активные споры.

"Нам часто говорили, что благоустройство вредит природе и абсолютно не нужно москвичам. Насчет "не нужно москвичам" — в этом году коронавирус и самоизоляция поставили жестокий эксперимент. Миллионы людей осознали, как тяжело сохранить здоровье и хорошее настроение, когда нет возможности выйти и прогуляться в благоустроенный парк. И когда ограничения были сняты, парки мгновенно наполнились людьми", — написал мэр Москвы.

Наиболее крупными новыми ООПТ в Москве стали комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".