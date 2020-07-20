По данным компании с 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях аэропорта Пулково составил более 400 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, заявляет компания, российский региональный трафик аэропорта Пулково восстановлен на 100%.

Наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля 2020 в аэропорту Пулково стали: Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

Ранее со ссылкой на данные Росавиации сообщалось, что петербургский аэропорт "Пулково" в январе-мае 2020 года обслужил 3,715 млн пассажиров. По данным ВВСС, в январе-мае 2019 года было обслужено 6,779 млн пассажиров. Таким образом, снижение пассажиропотока по итогам пяти месяцев составило 45,2%.

Пассажиропоток в мае 2020 года, по данным Росавиации, равнялся 136,355 тыс. человек. Пассажиропоток в мае 2019 года — 1,708 млн человек. Таким образом, показатель в прошлом месяце упал в 12,5 раза.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ (MOEX: VTBR), германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.