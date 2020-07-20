Наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля 2020 в аэропорту Пулково стали: Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.
Ранее со ссылкой на данные Росавиации сообщалось, что петербургский аэропорт "Пулково" в январе-мае 2020 года обслужил 3,715 млн пассажиров. По данным ВВСС, в январе-мае 2019 года было обслужено 6,779 млн пассажиров. Таким образом, снижение пассажиропотока по итогам пяти месяцев составило 45,2%.
Пассажиропоток в мае 2020 года, по данным Росавиации, равнялся 136,355 тыс. человек. Пассажиропоток в мае 2019 года — 1,708 млн человек. Таким образом, показатель в прошлом месяце упал в 12,5 раза.
"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ (MOEX: VTBR), германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.