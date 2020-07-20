«На высоте более 1000 метров над уровнем моря, на берегу горного озера открылся Роза Вейк Парк — мультиспортивный комплекс, где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта, как вейкборд, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол и теннис. Это единственный подобный центр в России, расположенный в горах, и имеющий высококлассное профессиональное оснащение», — говорится в сообщении .

Роза Вейк Парк находится на территории Верхнего озера, глубина водоема составляет более 5 метров, его зеркало занимает около 1,4 Га со средней температурой 22 градуса.

В парке действуют две реверсивные установки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров — с фигурами для прыжков. «Прокатное оборудование представлено ведущими производителями индустрии, что обеспечивает комфорт, безопасность и высокое качество. Фигуры в парке выполнены с учётом последних мировых тенденций в вейкбординге. При этом они могут использоваться как новичками, так и профессионалами для сложных трюков. Обучение проводят опытные инструкторы», — отмечает пресс-служба.

Для тех, кто не катается на вейке, в парке предусмотрена возможность заниматься сап-серфингом и сап-поло. Также здесь есть зона для плавания и площадка для пляжных видов спорта, где желающие могут сыграть в футбол, волейбол, теннис, регби и фрисби.

«Это первая в нашей стране площадка для пляжных видов спорта, расположенная в горах. Ее размеры – 56 на 20 метров, она создана с соблюдением всех стандартов отечественных федераций и может использоваться полностью — для игры в футбол, либо делиться на четыре части — для волейбола. Площадка предназначена не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов, которые могут проводить здесь свои сборы, тренировки и соревнования», — подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что высокогорная площадка продолжит работать и в зимний период – для волейбола или футбола на снегу.