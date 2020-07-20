Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути составит 2 часа 30 мин.

Red Wings станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Москвы в Грозный. Полеты по данному маршруту также осуществляют авиакомпании "ЮТэйр" и "Аэрофлот".

Red Wings через "Объединенную авиастроительную корпорацию" контролирует госкорпорация "Ростех".

Как сообщалось ранее, пассажиропоток аэропорта Грозного по итогам 2019 года составил 484,088 тыс. человек, что на 20,2% больше, чем годом ранее. Наибольшую долю пассажиропотока обеспечивает авиакомпания "ЮТэйр".