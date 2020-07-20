"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 940 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1556 (26,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост вновь обновил минимум за последние два с половиной месяца: 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, и с тех пор показатели были выше 6 тыс. Между тем, накануне прирост также обновлял минимум — 19 июля оперштаб сообщал о 6109 случаях в России.

Показатель суточной смертности второй день подряд оказался самым низким за весь июль (накануне было 95 летальных исходов по всей стране). До этого в течение июля суточная смертность не опускалась ниже 100 случаев.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции, 12 427 умерших и 553 602 выписанных (3258 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 211 457.

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 578 новых случаев COVID-19 за сутки, 15 смертей и 379 выздоровевших.

Еще 236 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Ханты-Мансийском АО, 234 — в Свердловской области, 195 — в Санкт-Петербурге; по 191 заболевшему в Нижегородской области, Алтайском крае; 178 — в Иркутской области, 172 — в Мурманской области, 155 — в Ямало-Ненецком АО, 153 — в Московской области, 134 — в Челябинской области, 125 — в Красноярском крае, 120 — в Хабаровском крае, по 115 новых случаев в Ростовской области, Оренбургской области; 112 — в Тюменской области, по 109 новых диагнозов в Ульяновской области, Новосибирской области. 108 — в Омской области, 103 — в Воронежской области, 101 — в Ставропольском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

По данным оперативного штаба о смертности, 26 человек скончалось за сутки в Санкт-Петербурге, 15 — в Москве, по четыре — в Тульской, Нижегородской областях. По три летальных исхода в Мурманской, Новосибирской, Московской областях, Ханты-Мансийском АО. По два — в Иркутской, Омской, Тверской, Свердловской областях, Ставропольском, Хабаровском краях. По одному умершему в Дагестане, Чечне, Башкирии, Хакасии, Пензенской, Самарской, Магаданской, Владимирской, Кировской областях, Краснодарском, Пермском, Алтайском краях.