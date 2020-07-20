"Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией рассматривает вопрос о приостановлении работы ресторанов, кафе и столовых. Причина — многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований", — сказали в пресс-службе.

По результатам мониторинга, за неделю в пяти из девяти проверенных предприятиях общественного питания выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций. В том числе, у работников предприятий не было справок о прохождении медицинского осмотра, подтверждающих отсутствие контакта с заболевшими COVID-19, в самих заведениях не имелось дезинфицирующих средств, антисептиков для посетителей и персонала, рассадка за столом составляла более четырех человек.

В отношении нарушителей возбуждены административные производства, материалы переданы в суд.

"Мониторинг работы общепита будет проводиться до 1 августа. В случае повторяющихся нарушений, будет принято решение о полном закрытии организаций общественного питания в Улан-Удэ", — отметили в пресс-службе.