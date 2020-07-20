"Ведем переговоры и уже подготовили документы для запуска прямого авиасообщения с Симферополем. Рассчитываем, что первый самолет полетит уже с 1 августа. Такой у нас получается год транспорта, и, если бы не коронавирус, у нас получилось бы двигаться еще быстрее и увереннее", — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что со 2 августа псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде. Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду "Санкт-Петербург — Евпатория". До 3 сентября запланировано 12 рейсов. Перевозки будет осуществлять компания "Гранд Сервис Экспресс".