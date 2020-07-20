По его данным, 15 июля двое мужчин отправились на квадроцикле в район Вилючинского вулкана, один из них пропал. Спасателям информация об исчезновении мужчины поступила 17 июля.

"Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 км территории. Сегодня поиски продолжатся с применением квадрокоптера", — сказал Хабаров.

Вилючинский вулкан расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой. Является потухшим стратовулканом, его высота — 2175 м над уровнем моря.