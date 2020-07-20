"Прошла первая морская прогулка от Анадыря к косе Русская кошка, начинаются однодневные мини-круизы по акватории Анадырского лимана, поездки к сопке Дионисия. Туризм не должен работать только для гостей округа", — написал Копин в соцсети.

На странице туристической компании, организующей мини-круизы, сообщается, что морские поездки организуются также на мыс Калашникова, мыс Нерпичий, где можно погулять по тундре. Стоимость однодневного тура — 1 тыс. рублей для детей, 2 тыс. рублей — для взрослых. Также организуются туры выходного дня в поселок Эгвекинот.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в мае заявил, что в России нужно активнее развивать внутренний туризм, форсировать возможности на этом направлении, формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в России.

Ранее глава государства назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также Владимир Путин в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы страны по развитию туриндустрии.