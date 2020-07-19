По данным телеканала, это приезжий, который работал в соборе в качестве волонтера. За день до пожара он должен был запереть вход в здание.

Прокуратура подчеркивает, что мужчину задержали на время проверки.

Как сообщалось, в субботу в соборе Святых Петра и Павла — одном из крупнейших готических соборов во Франции — возник пожар. Его удалось потушить, но огонь успел уничтожить орган и значительную часть внутреннего убранства. На месте происшествия было обнаружено три очага возгорания, в связи с чем проверяется версия о поджоге здания.

Кафедральный собор Нантской епархии возводился в период с 1434 по 1891 год. Он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.